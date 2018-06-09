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СКР возбудил уголовное дело после массового отравления в детском лагере на Урале
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СКР возбудил уголовное дело после массового отравления в детском лагере на Урале 

Rambler News Service 39 минут назад
Фото: ЕАН
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей) после массового отравления детей в лагере в Кушве Свердловской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в детском загородном оздоровительном лагере «Сосновый». 8 и 9 июня 2018 года у более чем 60 несовершеннолетних воспитанников и двух совершеннолетних вожатых, находившихся в лагере, резко ухудшилось самочувствие, после чего их госпитализировали. Они жаловались на боль в животе, тошноту, рвоту и общее недомогание.
«В настоящее время на месте происшествия работают следователи СКР, которые проводят допросы представителей администрации детского лагеря, изымают необходимую документацию, касающуюся организации питания детей. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, будут проведены соответствующие исследования», — следует из сообщения.
В СКР подчеркнули, что состояние пострадавших оценивается как стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь.
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