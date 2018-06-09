В ЖК «Весна» открылся детсад «Навруз»

Детский сад №159 «Навруз» открылся в ЖК «Весна» Советского района Казани, сообщает пресс-служба исполкома.

В 3-этажном здании есть музыкальный и физкультурный залы, кабинет для творческих занятий, сенсорная комната, полилингвальный кабинет (где дети будут изучать татарский, русский и английский языки), методический кабинет и медицинский блок, пищеблок и прачечная. На улице обустроена спортивно-игровая площадка.

В детском саду будут сформированы 17 групп, среди которых 9 — для детей от 3 до 4 лет, 4 группы для детей от 4 до 5 лет, 3 группы для детей от 5 до 6 лет и 1 группа для детей от 6 до 7 лет. Основными направлениями детсада станут физическое развитие и художественно-эстетическое воспитание. Так, воспитанникам будут преподавать занятия по современным формам детского фитнеса (стретчинг-гимнастика, степ-аэробика, лого-аэробика, фитболл), дети смогут посещать занятия по карате, футболу, йоге. Эстетическое развитие дадут занятия по музыке, ритмике, театральному искусству, хореографии, фольклорному творчеству. Педагоги уделят внимание экологическому воспитанию детей и подготовке к школе. В дошкольном учреждении работают психолог и логопед.

Напомним, в ЖК «Арт-Сити» недавно открылся детсад «Калейдоскоп» на 340 мест.