Фестиваль «Мир, в котором я живу» имени Ростислава Шило завершился

В Новосибирске с 16 мая по 5 июня проходил масштабный фестиваль детского творчества под названием «Мир, в котором я живу» имени Ростислава Шило . В этом масштабном мероприятии дети боролись за победу в разных номинациях: хореография, вокал, мини-мисс, арт-направление, web-дизайн. Также на протяжении недели фестиваля проходили многочисленные мастер-классы и открытые уроки. В минувший вторник прошёл гала-концерт фестиваля, где торжественно наградили финалистов во всех номинациях.

Организаторами этого масштабного мероприятия выступили благотворительный фонд «Благое дело», а также картинная галерея «Фактор» и её владелица Ирина Кузнецова

«Главная цель этого фестиваля — помочь раскрыть творческий талант каждого ребёнка, — рассказала владелица картинной галереи «Фактор» Ирина Кузнецова. — Кроме того, это мероприятие помогает детям с особенностями развития и ребятам, которые попали в сложную жизненную ситуацию, интегрироваться в обществе. Также фестиваль помогает детям из различных творческих коллективов обмениваться культурным опытом».

Организация этого крупного творческого проекта состоялась при поддержке министерства культуры Новосибирской области. Врио министра культуры НСО Игорь Решетников принял участие в мероприятии и поздравил конкурсантов. Он подчеркнул значимость фестиваля «Мир, в котором я живу» для детей.

«Добро — самое важное, что может быть в жизни людей, — обратился Игорь Николаевич к гостям вечера. — Все дети по-своему талантливы, а этот фестиваль дал возможность каждому ребёнку выступить на сцене и показать себя. Безусловно, это событие — большая радость для ребят и их родителей. Но для Новосибирской области подобные проекты очень важны потому, что это наше будущее, развитие нашей культуры. Я считаю, что таких конкурсов должно быть как можно больше. Министерство культуры поддерживает такие фестивали, это важно для нас».

Во время гала-концерта, который состоялся 5 июня, все победители получили награды, а также ценные призы и подарки.

Подобные мероприятия, по убеждению организаторов фестиваля, воспитывают личности, формируют патриотическое сознание, а также привлекают внимание общества к вопросам любви и заботы об окружающем мире. Вместе с тем «Мир, в котором я живу» создаёт креативную платформу для обмена опытом и оттачивания мастерства творческих коллективов, отдельных исполнителей и участников. Фестиваль прошёл с участием, в том числе, детей с особенностями развития, детей из детских домов и многодетных семей. Информационным партнёром этого проекта стал сайт «Аргументы и Факты — Новосибирск».