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Малышу, выпавшему с 10-го этажа дома на бульваре Бориса Щербина, стало немного лучше
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Малышу, выпавшему с 10-го этажа дома на бульваре Бориса Щербина, стало немного лучше 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Тюменские врачи продолжают делать все возможное для спасения 11-месячного мальчика, выпавшего из окна квартиры, расположенной на 10 этаже. Несчастный случай произошел 30 мая в доме №20 на бульваре Бориса Щербины. По информации следователей, малыш забрался на подоконник по дивану, потянулся за котом и выпал из окна. В результате падения он получил многочисленные переломы, тяжелую травму головы, разрыв селезенки и печени. В больницу ребенка доставили в крайне тяжелом состоянии и сразу прооперировали. Врачи, учитывая тяжесть и количество полученных травм, не торопились делать прогнозы. Первая хорошая новость о том, что в состоянии малыша наметилась положительная динамика, появилась только сегодня, 9 июня. — Отмечается положительная динамика: из крайне тяжёлого состояния перешёл в тяжёлое стабильное, — рассказала 72.ru Александра Малыгина, пресс-секретарь областного департамента здравоохранения. Упавший с высоты 10-го этажа мальчик по-прежнему находится в реанимации. Сразу после госпитализации врачам пришлось ввести малыша в медикаментозный сон, его жизненно важные функции поддерживаются при помощи специальной аппаратуры.
Специалисты просят тюменских родителей быть внимательнее — позаботиться об установке специальных замков и не ставить рядом с окнами мебель, по которой малыши могут самостоятельно забираться на подоконники. Несчастный случай, произошедший в конце мая на бульваре Бориса Щербины, в этом году уже не первый. В конце апреля в Тобольске из квартиры, расположенной на втором этаже, выпал маленький ребенок. Родители ушли в магазин и оставили его вместе с другими детьми дошкольного возраста. Аналогичный случай произошел в прошлом году и в Тюмени. В июне из окна, расположенного на третьем этаже дома № 4 по улице Моторостроителей, на глазах очевидцев выпал ребенок. Малыш тогда приземлился на козырёк магазина. Несколько раз бдительность тюменцев помогала предотвратить падения детей из окон. В середине мая этого года жители многоэтажки на Широтной заметили малышей, самостоятельно разгуливающих по лоджии одного из домов на улице Монтажников. А в апреле тюменка увидела маленьких мальчика и девочку, игравших на подоконнике новостройки в ЖК «Комарово».
72.ru: последние новости
В Тюмени нейрохирург спас 9-месячную девочку из Татарстана от редкой болезни: в её голове выросли две опухоли Три мальчика сбежали из детского сада в поселке Боровский Пропавшую тюменку нашли мертвой в Красноярске
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