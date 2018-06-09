В Тюмени нейрохирург спас 9-месячную девочку из Татарстана от редкой болезни: в её голове выросли две опухоли

Тюменский нейрохирург спас девятимесячную девочку из Татарстана, сделав ей сложнейшую операцию на мозге. В сибирскую больницу ребенок попал около полтора месяцев назад. Но о тяжёлом диагнозе малышки её маму предупреждали еще на стадии беременности. Врачи неоднократно собирали консилиумы, а затем, глядя на снимки УЗИ, советовали молодой матери прервать беременность. Но на этот шаг женщина пойти не смогла и решила рожать.

— Маша родилась и в первый месяц жизни развивалась нормально. Но потом начались судорожные приступы. Семь месяцев мы проходили консервативное лечение в Татарстане. Врачи оперировать не брались, боялись. В марте 2018 года у нас диагностировали синдром Айкарди-редчайший диагноз, генетическую эпилепсию, диффузную мышечную гипотонию и задержку психомоторного развития. Вновь встал вопрос об операции, — рассказала мама девочки. Местные врачи обратились за помощью к профессору Альберту Суфианову, который разработал и внедрил в России уникальную методику — оперирование через микроскопические проколы. Нейрохирург оценил все риски и решил, что может спасти ребенка. — Меня попросили провести эту операцию лично, по своей авторской методике. Посмотрев на снимки девочки, я понял, что вариантов больше нет: если мы не поможем ребенку, за эту операцию никто не возьмется. Слишком велики риски. При обычной нейрохирургической операции ребенок мог погибнуть от сильнейшего кровотечения, — рассказывает Альберт Акрамович.

В результате операция прошла успешно. Всего за час у врача получилось удалить две опухоли, не повредив при этом структуры головного мозга. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, девочка хорошо кушает, набирается сил. У малышки есть шансы на нормальную жизнь и на полноценное развитие. Это не единственный пример, когда Альберт Суфианов спасал детей от серьезных заболеваний. Об одном из таких случаев мы уже рассказали ранее — у трехмесячной девочки удалили опухоль со спинного мозга. Родители малышки заметили, что с ребенком что-то не то, когда у нее начались частые истерики.