В парке Кузьминки открылся новый Детский клуб «Вверх»

Не знаете, куда отправить ребенка летом — Вам «Вверх»! — Летний лагерь для детей от 3 до 12 лет, а также клуб для самых маленьких (от 1 до 6 лет).

Чем отличается клуб от всех остальных?

1. Детский клуб в сердце парка — ежедневные прогулки и занятия на свежем воздухе

2. Регулярные экскурсии в Усадьбы парка

3. Удобный график: с 09:00 до 19:00. Ребенка можно оставлять на целый день или полдня.

4. Охраняемая территория

5. 4-х разовое детское меню: ни одного повтора блюд в течение месяца

6. Насыщенная мастер-классами программа: прикладное творчество, английский язык, эко-занятия и танцы — всестороннее развитие для Вашего ребенка

7. Маленькие группы и индивидуальный подход к каждому ребенку

Длительность 1 смены — 1 неделя. Подробнее о клубе можно узнать по телефону 8-495-766-10-19 и в социальных сетях:

VK: https://vk.com/kidsclubupkuzminki

FB: https://www.facebook.com/kidsclubup/

Insta: https://www.instagram.com/kidsclubupkuzminki