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В парке Кузьминки открылся новый Детский клуб «Вверх»
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В парке Кузьминки открылся новый Детский клуб «Вверх» 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Не знаете, куда отправить ребенка летом — Вам «Вверх»! — Летний лагерь для детей от 3 до 12 лет, а также клуб для самых маленьких (от 1 до 6 лет).
Чем отличается клуб от всех остальных?
1. Детский клуб в сердце парка — ежедневные прогулки и занятия на свежем воздухе
2. Регулярные экскурсии в Усадьбы парка
3. Удобный график: с 09:00 до 19:00. Ребенка можно оставлять на целый день или полдня.
4. Охраняемая территория
5. 4-х разовое детское меню: ни одного повтора блюд в течение месяца
6. Насыщенная мастер-классами программа: прикладное творчество, английский язык, эко-занятия и танцы — всестороннее развитие для Вашего ребенка
7. Маленькие группы и индивидуальный подход к каждому ребенку
Длительность 1 смены — 1 неделя. Подробнее о клубе можно узнать по телефону 8-495-766-10-19 и в социальных сетях:
VK: https://vk.com/kidsclubupkuzminki
FB: https://www.facebook.com/kidsclubup/
Insta: https://www.instagram.com/kidsclubupkuzminki
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