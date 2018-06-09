В детском саду в Кирове ребёнка укусил боррелиозный клещ

Клещ укусил ребёнка во время прогулки в детском саду №84 города Кирова. Об этом сообщил 1istochnik.ru со ссылкой на маму девочки, кировчанку Ирину Лапину.

” Пришли из садика, и ребёнок пожаловался на то, что болит ухо, посмотрели — клещ… Бегом в хирургию, достали, там были в шоке врачи, что в детском саду произошло! Так и спросили: «У вас что там не обрабатывают или экономят на обработке?»” — рассказала женщина.

Она также добавила, что сегодня клеща увезли на исследование.

“Результат — боррелиозный! Ребёнку предстоит лечение. Ходили утром к заведующей, как всегда удивление, не может быть, территория обработана 13 мая. Ребёнку почти шесть лет, она может сказать, где болит и что болит. А на территории гуляют детки трёх лет, они ещё толком не говорят, и не всем родителям придёт в голову после посещения детского сада проверять ребёнка”, — отметила Ирина.

Фото — 1istochnik.ru