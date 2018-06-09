В Тюменской области начали проверку после побега трех мальчиков из детсада

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области начата доследственная проверка по сообщению региональных СМИ о том, что 8 июня 2018 года трое детсадовцев во время прогулки ушли с территории детского сада «Журавушка» в поселке Боровский Тюменского района. В тот же день мальчики были обнаружены примерно в 1,5 километра от детского сада", — говорится в сообщении.

В информации СМИ указано, что дети через дыру в заборе покинули территорию детского учреждения. В ходе проверки следователи намерены установить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям должностных лиц по содержанию территории детского сада в надлежащем состоянии и обеспечении безопасности детей, уточняет СУ СК.