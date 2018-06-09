Глава Севастополя пригрозил увольнениями после отравления детей в лагере

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости . Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что сделает кадровые выводы в отношении ответственных за подготовку к отдыху детского оздоровительного лагеря «Ласпи», где произошло массовое отравление детей, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю Роман Проскурнин сообщил о поступлении в Городскую инфекционную больницу 21 человека — 16 детей и 5 вожатых. Очаг острой кишечной инфекции был зарегистрирован в лагере «Ласпи». Начато расследование, в ходе которого выявлен ряд нарушений в лагере. Решением комиссии ЧС лагерь будет закрыт на время устранения нарушений.

"В отношении департамента образования, которому с марта этого года было поручено заниматься подготовкой лагеря, будут приняты кадровые решения", — сказал Овсяников на заседании городской комиссии по ЧС.

Директор департамента здравоохранения Севастополя Антон Бахлыков ранее сообщил, что дети, попавшие больницу с гастроэнтеритом, пошли на поправку, двое уже выписаны, новых поступлений не было.

Детский оздоровительный центр «Ласпи» площадью 16,5 га расположен в 30 км от Севастополя в сторону Ялты, в Ласпинской бухте. К 2020 году планируется увеличить мощности «Ласпи» до 750 детей в смену. Центр был открыт в 1957 году.