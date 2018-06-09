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Глава Севастополя пригрозил увольнениями после отравления детей в лагере
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Глава Севастополя пригрозил увольнениями после отравления детей в лагере 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что сделает кадровые выводы в отношении ответственных за подготовку к отдыху детского оздоровительного лагеря «Ласпи», где произошло массовое отравление детей, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю Роман Проскурнин сообщил о поступлении в Городскую инфекционную больницу 21 человека — 16 детей и 5 вожатых. Очаг острой кишечной инфекции был зарегистрирован в лагере «Ласпи». Начато расследование, в ходе которого выявлен ряд нарушений в лагере. Решением комиссии ЧС лагерь будет закрыт на время устранения нарушений.
"В отношении департамента образования, которому с марта этого года было поручено заниматься подготовкой лагеря, будут приняты кадровые решения", — сказал Овсяников на заседании городской комиссии по ЧС.
Директор департамента здравоохранения Севастополя Антон Бахлыков ранее сообщил, что дети, попавшие больницу с гастроэнтеритом, пошли на поправку, двое уже выписаны, новых поступлений не было.
Детский оздоровительный центр «Ласпи» площадью 16,5 га расположен в 30 км от Севастополя в сторону Ялты, в Ласпинской бухте. К 2020 году планируется увеличить мощности «Ласпи» до 750 детей в смену. Центр был открыт в 1957 году.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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