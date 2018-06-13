Роспотребнадзор выявил нарушения в лагере в Севастополе, где дети заболели гастроэнтеритом

МОСКВА, 13 июня. / ТАСС /. Грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке стали причиной группового заболевания в детском оздоровительном центре «Ласпи». Об этом в среду сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РФ.

"Было установлено, что причинами возникновения очага послужили грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке, несоблюдение личной гигиены сотрудниками пищеблока, нарушение технологии приготовления пищи и технологии мытья посуды", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, деятельность оздоровительного центра «Ласпи» приостановлена.

Острая кишечная инфекция в детском оздоровительном лагере «Ласпи» была зафиксирована 9 июня, всего были госпитализированы 16 детей и семеро взрослых. Городская комиссия по ЧС приняла решение приостановить работу лагеря, а детей вывезти. Как сообщал руководитель следственного управления СУ РФ по Севастополю Виктор Танифа , в лагере проводятся следственные мероприятия.

Лагерь «Ласпи» — один из двух лагерей, находящихся в ведении правительства Севастополя. Он расположен в живописной Ласпинской бухте — самом теплом месте на Южном берегу Крыма, где среднегодовая температура составляет плюс 15 градусов. Лагерь был построен в 1957 году, и до 2017 года капитальный ремонт инфраструктуры здесь не проводился. Из-за общей изношенности корпусов и коммуникаций в 2016 году лагерь не смог принять детей.