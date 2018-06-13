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Роспотребнадзор выявил нарушения в лагере в Севастополе, где дети заболели гастроэнтеритом
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Роспотребнадзор выявил нарушения в лагере в Севастополе, где дети заболели гастроэнтеритом 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке стали причиной группового заболевания в детском оздоровительном центре «Ласпи». Об этом в среду сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РФ.
"Было установлено, что причинами возникновения очага послужили грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке, несоблюдение личной гигиены сотрудниками пищеблока, нарушение технологии приготовления пищи и технологии мытья посуды", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, деятельность оздоровительного центра «Ласпи» приостановлена.
Острая кишечная инфекция в детском оздоровительном лагере «Ласпи» была зафиксирована 9 июня, всего были госпитализированы 16 детей и семеро взрослых. Городская комиссия по ЧС приняла решение приостановить работу лагеря, а детей вывезти. Как сообщал руководитель следственного управления СУ РФ по Севастополю Виктор Танифа, в лагере проводятся следственные мероприятия.
Лагерь «Ласпи» — один из двух лагерей, находящихся в ведении правительства Севастополя. Он расположен в живописной Ласпинской бухте — самом теплом месте на Южном берегу Крыма, где среднегодовая температура составляет плюс 15 градусов. Лагерь был построен в 1957 году, и до 2017 года капитальный ремонт инфраструктуры здесь не проводился. Из-за общей изношенности корпусов и коммуникаций в 2016 году лагерь не смог принять детей.
ТАСС: последние новости
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