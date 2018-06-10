Семь госпитализированных из двух лагерей Севастополя детей выписали из больницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июня. / ТАСС /. Врачи выписали из больницы пятерых детей из оздоровительного лагеря «Ласпи» и двух детей из лагеря «Чайка», в которых ранее выявили очаги кишечной инфекции, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе правительства Севастополя.

"Из «Ласпи» за сутки выписано пять [детей]. Дети, которые находятся в больнице, идут на поправку, ухудшения состояния нет ни у кого, динамика исключительно положительная. Врачи говорят, что повода для беспокойства нет… По «Чайке» — за сутки выписаны двое", — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что с острой кишечной инфекцией из лагеря «Ласпи» были госпитализированы 16 детей, отдыхавших в лагере и пятеро вожатых. Городская комиссия по ЧС приняла решение приостановить работу лагеря, а детей вывезти. Как сообщал руководитель следственного управления СУ РФ по Севастополю Виктор Танифа , в лагере проводятся следственные мероприятия.

В лагере «Чайка» очаг норовируса был обнаружен 6 июня, в больницу был доставлен 21 человек. По данным городского департамента здравоохранения, заболевшие дети приехали в Севастополь на отдых из Пермского края.