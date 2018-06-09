В севастопольском лагере «Ласпи» двое детей заболели гастроэнтеритом

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. / ТАСС /. Двух детей, отдыхавших в детском лагере «Ласпи» в Севастополе, госпитализировали с острым гастроэнтеритом; также проверяется информация о пребывании в лагере 15 человек на карантине. Об этом в субботу сообщили ТАСС в правительстве города.

"В городскую инфекционную больницу из детского оздоровительного лагеря «Ласпи» поступили двое детей с острым гастроэнтеритом легкой и средней степени тяжести. Пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Для изучения обстоятельств случившегося в «Ласпи» создана межведомственная комиссия.

В правительстве также сообщили, что поступила информация о пребывании в лагере полутора десятков человек на карантине. «В связи с поступлением информации о пребывании в лагере 15 человек на карантине сформирована выездная врачебная бригада из специалистов учреждений здравоохранения Севастополя. На данный момент информация о массовом отравлении детей не подтверждается», — говорится в сообщении.

Лагерь «Ласпи» — один из двух лагерей, находящихся в ведении правительства Севастополя. Он расположен в живописной Ласпинской бухте — самом теплом месте на Южном берегу Крыма, где среднегодовая температура составляет плюс 15 градусов. Лагерь был построен в 1957 году, и до 2017 года капитальный ремонт инфраструктуры здесь не проводился. Из-за общей изношенности корпусов и коммуникаций в 2016 году лагерь не смог принять детей.