Врачи выписали из больницы еще 10 детей, госпитализированных из двух лагерей Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июня. / ТАСС /. Врачи в воскресенье выписали из больницы еще шестерых детей из оздоровительного лагеря «Ласпи» и четверых из лагеря «Чайка», в которых ранее были выявлены очаги кишечной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Севастополя.

"За сегодняшний день ситуация значительно улучшилась. Дети в хорошем состоянии идут на поправку. По данные департамента здравоохранения на 18:00, из поступивших из лагеря «Ласпи» сегодня выписали шестерых, в больнице остается 12 человек [пятеро детей и семеро взрослых]. Из «Чайки» выписали четверых, [в больнице] остались 17 [16 детей и один взрослый]", — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что за первые сутки после возникновения очага инфекции в лагере «Ласпи» врачи выписали из больницы пятерых детей. Также были выписаны двое детей, ранее заболевших в лагере «Чайка».

Острая кишечная инфекция в детском оздоровительном лагере «Ласпи» была зафиксирована 9 июня, всего были госпитализированы 16 детей и семеро взрослых. Городская комиссия по ЧС приняла решение приостановить работу лагеря, а детей вывезти. Как сообщал руководитель следственного управления СУ РФ по Севастополю Виктор Танифа , в лагере проводятся следственные мероприятия.

В лагере «Чайка» очаг острой кишечной инфекции был обнаружен 6 июня, в больницу были доставлены 21 человек — 20 детей и один взрослый. По данным городского департамента здравоохранения, заболевшие дети приехали в Севастополь на отдых из Пермского края.