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Микрорайон Кургана останется без воды 10 июня
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Микрорайон Кургана останется без воды 10 июня 

АиФ 29 минут назад
Фото: АиФ
Жители 2-го микрорайона Кургана в воскресенье, 10 июня, останутся без водоснабжения, сообщают в пресс-центре АО «Водный союз».
Причиной отключения является врезка нового трубопровода диаметром 160 мм и протяженностью 70 метров. В числе домов, где не будет холодной воды — детские сады № 122, 124 и 126, а также Курганский дом ребёнка. Кроме того, отключение затронет здание по адресу проспект Мостостроителей, 2.
Воды в микрорайоне не будет ориентировочно с 9 до 21 часа. Коммунальщики просят местных жителей заранее сделать необходимые запасы.
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