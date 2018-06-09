Микрорайон Кургана останется без воды 10 июня

Жители 2-го микрорайона Кургана в воскресенье, 10 июня, останутся без водоснабжения, сообщают в пресс-центре АО «Водный союз».

Причиной отключения является врезка нового трубопровода диаметром 160 мм и протяженностью 70 метров. В числе домов, где не будет холодной воды — детские сады № 122, 124 и 126, а также Курганский дом ребёнка. Кроме того, отключение затронет здание по адресу проспект Мостостроителей, 2.

Воды в микрорайоне не будет ориентировочно с 9 до 21 часа. Коммунальщики просят местных жителей заранее сделать необходимые запасы.