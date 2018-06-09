Второй микрорайон Заозерного в выходные останется без воды

Плановое отключение холодного водоснабжения во втором микрорайоне Заозерного анонсировало АО «Водный союз».

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, для врезки нового водопровода диаметром 160 мм, протяженностью 70 метров по адресу: 2 микрорайон,6 10 июня с 9-00 до 21-00 без холодного водоснабжения останутся потребители по адресам: — 2 микрорайон, 3, 7, 12, 15, 20, 21/1, 22, 22г, 26, 6 (детский сад № 122 «Кораблик»), 13 (детский сад № 124 «Весенний»), 13а (Курганский дом ребёнка), 16 (детский сад № 126 «Дружные ребята»). — пр. Мостостроителей, 2. — теплопункты № 96, 103, 121.

Потребителей просят сделать необходимый запас воды.