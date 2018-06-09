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В Нижнем Тагиле поручили усилить контроль питания детей после ЧП в лагере
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В Нижнем Тагиле поручили усилить контроль питания детей после ЧП в лагере 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил принять срочные меры по усилению контроля над организацией питания в местах отдыха детей после массового отравления в лагере «Сосновый бор» в Кушве, сообщила в субботу пресс-служба городской администрации.
В больницы Кушвы и Нижнего Тагила из детского лагеря «Сосновый бор» госпитализированы 64 человека: 62 ребенка и двое вожатых. У всех схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота и недомогание. По данным СУСК, они могли отравиться творожно-рисовой запеканкой или говяжьими котлетами «Здоровье». Состояние всех пострадавших удовлетворительное. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.
"Оказание услуг, не отвечающих требованиям, приводит зачастую к тяжелым последствиям. Все мы родители, и прекрасно понимаем, что охрана жизни и здоровья детей — одна из самых приоритетных задач", — цитирует Пинаева пресс-служба мэрии.
По поручению врио мэра заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров провел рабочее совещание с руководителями детских оздоровительных лагерей и организаций, отвечающих за обеспечение детей питанием. «Поставлены задачи по ужесточению контроля за всей ввозимой на пищеблоки продукцией, за санитарным состоянием мест приготовления и потребления пищи, за качеством производимых блюд», — отметили в мэрии.
По данным администрации, в тагильских загородных лагерях этим летом смогут отдохнуть 6670 детей. Приемка мест до сих пор продолжается.
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