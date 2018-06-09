К 2020 году в календарь прививок внесут новые обязательные пункты

министерстве здравоохранения России заявили о планах расширения Национального календаря профилактических прививок.

Как передает газета «Известия» со ссылкой на доклад ведомства, расширение календаря прививок произойдет в том числе за счет включения в него массовой вакцинации детей от гемофильной инфекции.

Отмечается, что речь идет о защите от менингита, пневмонии и сепсиса. В данный момент от гемофильной инфекции прививают только тех детей, которые относятся к группе риска.

Также в календарь прививок могут включить вакцинацию от ветряной оспы и ротавирусной инфекции.