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К 2020 году в календарь прививок внесут новые обязательные пункты
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К 2020 году в календарь прививок внесут новые обязательные пункты 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В министерстве здравоохранения России заявили о планах расширения Национального календаря профилактических прививок.
Как передает газета «Известия» со ссылкой на доклад ведомства, расширение календаря прививок произойдет в том числе за счет включения в него массовой вакцинации детей от гемофильной инфекции.
Отмечается, что речь идет о защите от менингита, пневмонии и сепсиса. В данный момент от гемофильной инфекции прививают только тех детей, которые относятся к группе риска.
Также в календарь прививок могут включить вакцинацию от ветряной оспы и ротавирусной инфекции.
По данным издания, предложение о включении этих изменений к 2020 году уже внесено в правительство России.
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