К 2020 году в календарь прививок внесут новые обязательные пункты 

В министерстве здравоохранения России заявили о планах расширения Национального календаря профилактических прививок.
Как передает газета «Известия» со ссылкой на доклад ведомства, расширение календаря прививок произойдет в том числе за счет включения в него массовой вакцинации детей от гемофильной инфекции.
Отмечается, что речь идет о защите от менингита, пневмонии и сепсиса. В данный момент от гемофильной инфекции прививают только тех детей, которые относятся к группе риска.
Также в календарь прививок могут включить вакцинацию от ветряной оспы и ротавирусной инфекции.
По данным издания, предложение о включении этих изменений к 2020 году уже внесено в правительство России.