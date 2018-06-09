Безопасное лето в Омске: памятка для родителей

Летом с началом каникул детей отправляют в деревню к бабушке или в загородный лагерь, а кто-то вынужденно проводит лето в городе. "Омск Здесь" пообщался с врачами и составил памятку, которая поможет провести лето без происшествий. Чтобы лето оставило только теплые воспоминания, нужно помнить о несложных правилах безопасности и как можно чаще разговаривать о них с детьми. По мнению врачей, детей не оградить от царапин или разбитых коленок на 100%, но предупредить о возможных опасностях, которые могут причинить серьезные проблемы, нужно обязательно. Чаще всего в беду попадают дети, которые предоставлены сами себе. Их родители по разным причинам не могут организовать свободное время, потому дети и находят себе занятие сами. Порой эти развлечения оборачиваются трагическими последствиями.

На улице, даже в огороженном от автомобилей дворе, ребенка могут подстерегать опасности. Родителям надо помнить о них, разъяснить своему чаду правила поведения.

— С приходом тепла уровень детского травматизма возрастает, потому что юные омичи пересаживаются на велосипеды, скутеры, достают ролики и самокаты, начинают играть в подвижные игры, футбол, волейбол, лазить по гаражам и стройкам. Только регулярные беседы с ребенком могут максимально обезопасить его травм, — говорит заместитель начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Минздрава Омской области Элеонора Кролевец. — Бывают травмы и на детских площадках, но происходят они чаще из-за недосмотра, а не из-за качества самих площадок.

Дети могут самостоятельно отправиться купаться и выбрать для водных процедур не общественный пляж, где дежурят спасатели, а дикий, где может вообще не быть взрослых, которые в случае, если ребенок начнет тонуть, не придут на помощь. Опасно и долгое пребывание на солнце. Помимо ожогов может случиться перегрев или солнечный удар, которые вызовут ухудшение самочувствия, повышение температуры тела, головокружение, тошноту и даже обморок. Потому у ребенка, который много гуляет, должен быть головной убор и четкое представление о том, что долгое пребывание под открытым солнцем вредно.

Родители должны обеспечить детям полноценное питание в течение дня, даже если до вечера находятся на работе.

— Некоторые родители считают, что их ребенок питается нормально, и не могут понять, откуда у него проблемы с пищеварением или питанием, а потом оказывается, что он есть раз в день! — говорит заведующая приемным отделением Областной детской Клинической больницы Елена Вологжанина. — Питание должно быть четырехразовым, сбалансированным, и родители просто обязаны приготовить и оставить ребенку еду.

Нужно и рассказать детям о том, что не все фрукты и ягоды могут быть полезны. Даже арбузы, бананы и мандарины в кожуре нужно мыть, виноград прополаскивать, чтобы ни одна ягодка не осталась непромытой. Расскажите, что сорванные на улице яркие ягодки могут быть опасны, например, съеденные ягоды клещевины, которую высаживают на клумбах из-за красивых листьев, могут привести к серьезному отравлению.

Если по каким-то причинам ребенок долгое время проводит дома, стоит разъяснить ему, какие опасности могут подстерегать его в родных стенах. Главный внештатный детский травматолог министерства здравоохранения Омской области Борис Злобин говорит, что чаще всего дети получают травмы, падая с табуреток, кроватей, получают ожоги, опрокинув на себя кружку с кипятком или сунув руку в горячую воду, режутся об осколки, налетев с разбегу на застекленную дверь. С наступлением тепла случаются и падения из окон.

— Нельзя сказать, что наш регион в рекордсменах по количеству случаев выпадения из окна, но в этом году уже два случая было, причем, в одном из них ребенок сам открыл раму и перелез наружу. Слава богу, случай не смертельный, но произошел он по недосмотру взрослых, — говорит Злобин.

Нередки отравления медикаментозными препаратами, которые должны быть недоступны ребенку. Ведь яркие круглые таблетки очень привлекательны для детей. По словам Элеоноры Кролевец в детское отделение омского токсикоцентра ежегодно с отравлениями поступают около шестисот детей, более половины из них наелись лекарств, которые взрослые не убрали куда подальше.

Работа загородных оздоровительных лагерей построена таким образом, чтобы пребывание детей в них было максимально безопасным. Территория обработана от клещей, рацион питания составляется медиками, а качество продуктов строго контролируется. Родители, которые переживают, что ребенка в лагере мало и плохо кормят, везут гостинцы в немереных количествах.

— Родители везут чипсы, сладости, фрукты в таких объемах, которые ребенку за один раз не съесть. Переедание и несварение — меньшее из зол, — говорит заместитель начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Минздрава Омской области Элеонора Кролевец. — Могут привезти колбасу или мясные продукты, которые в тепле быстро портятся, из-за чего возможно даже массовое отравление, ведь воспитанный ребенок обязательно поделится с товарищами.

Родительских дней, как раньше, в лагерях нет, родственникам можно навестить ребенка в выходные, предъявив на въезде в курортную Чернолучинскую зону пропуск, который нужно заранее оформить в администрации Омского района, либо предъявить копию путевки автоинспекторам , которые контролируют въезд.

— В выходные родители могут зайти на территорию лагеря и пообщаться с ребенком, — рассказали корреспонденту «Омск Здесь» в лагере «Дружные ребята». — Можно при необходимости забрать ребенка на сутки, в жизни всякие ситуации бывают, но это допускается только по согласованию с администрацией лагеря и медиком.

В будние дни тоже можно приехать — привезти необходимые вещи, забрать домой грязные, просто успокоить родительское сердце, что с ребенком все в порядке. Но в этом случае вход на территорию не разрешается, и встреча проходит в присутствии вожатого или педагога.

Лекарства в лагерь ребенку давать не нужно. В медпункте есть средства и препараты для оказания первой помощи. Исключением являются лишь дети с диабетом и астмой, которым необходимо регулярно употреблял препараты. В этом случае родители обязаны оповестить администрацию лагеря, чтобы ребенок в определенное время посещал медпункт и под контролем фельдшера принимал лекарство.

Врачи напоминают, что львиная доля неприятностей, которые случаются с детьми летом, происходят из-за недосмотра взрослых и неорганизованности свободного времени. Потому родителям стоит позаботиться о том, чтобы дети были заняты полезным и интересным делом.