Пятилетнего ребенка насмерть придавило шкафом в Ростове

В семье ростовчан, проживающих в Октябрьском районе донской столицы, случилась большая беда. Вечером 8 июня пятилетний мальчик находился в одной комнате, а его мама — в другой.

Неожиданно женщина услышала громкий звук, доносившийся из зала. Мать бросилась к ребенку, чтобы проверить, всё ли в порядке. Перед ее глазами предстала страшная картина — в комнате под рухнувшей секцией платяного шкафа лежал ее сын. 32-летняя женщина сразу вызвала скорую помощь. Приехав на место, медики констатировали смерть ребенка.

— Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области по взаимодействию со СМИ Галина Гагалаева

Совсем недавно в Ростовской области произошла еще одна трагедия с ребенком. В Усть-Донецком районе школьник собирал металл в заброшенном ветхом доме, чтобы помочь семье. Неожиданно на него упала саманная стена, в результате подросток погиб на месте происшествия.