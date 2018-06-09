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Пятилетнего ребенка насмерть придавило шкафом в Ростове
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Пятилетнего ребенка насмерть придавило шкафом в Ростове 

161.ru 35 минут назад
Фото: 161.ru
В семье ростовчан, проживающих в Октябрьском районе донской столицы, случилась большая беда. Вечером 8 июня пятилетний мальчик находился в одной комнате, а его мама — в другой.
Неожиданно женщина услышала громкий звук, доносившийся из зала. Мать бросилась к ребенку, чтобы проверить, всё ли в порядке. Перед ее глазами предстала страшная картина — в комнате под рухнувшей секцией платяного шкафа лежал ее сын. 32-летняя женщина сразу вызвала скорую помощь. Приехав на место, медики констатировали смерть ребенка.
— Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области по взаимодействию со СМИ Галина Гагалаева.
Совсем недавно в Ростовской области произошла еще одна трагедия с ребенком. В Усть-Донецком районе школьник собирал металл в заброшенном ветхом доме, чтобы помочь семье. Неожиданно на него упала саманная стена, в результате подросток погиб на месте происшествия.
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