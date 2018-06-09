Опасные котлетки «Здоровье»: дети отравились в «сосновом бору»

Сразу тридцать три ребёнка попали накануне в уральскую больницу с болями в животе и рвотой. А когда выяснилось, что все маленькие пациенты поступили из детского лагеря «Сосновый бор», ситуацией заинтересовалась полиция.

Запеканка или котлеты

Пока следователи звали на помощь местного детского омбудсмена Игоря Морокова , число отравившихся возросло до 64. На данный момент на больничные койки попали 62 ребёнка и два вожатых. Удостоверившись, что жизни пострадавших ничего не угрожает, правоохранители отправились на кухню «Соснового бора».

Кладезем кишечной инфекции могут оказаться сразу несколько блюд. На обед несчастных кормили картофельным супом, говяжьей котлетой с ироничным названием «Здоровье», тушёной капустой, компотом и хлебом. Гости лагеря также успели отведать полдник — творожно-рисовую запеканку.

Никто не торопится

Тем временем омбудсмен Мороков выяснил, когда лагерь проходил проверки. Оказалось, что в «Сосновом бору» и раньше «были какие-то единичные случаи» заболеваний отдыхающих. Мороков заверил, что это «никогда не сводилось к отравлению».

«Это были норовирусы. Поэтому я не спешу, нужно посмотреть этиологию происхождения этой проблемы», — заключил детский омбудсмен.

Любопытно, что за словом «норовирусы» скрывается как раз отравление. Ведь норовирус — РНК-содержащий микроб, вызывающий заболевания желудочно-кишечного тракта.

Случайность или преступление?

Пока Мороков никуда не торопится, следователи возбудили уголовное дело по факту «нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего массовое отравление воспитанников загородного оздоровительного лагеря». Если виновных удастся найти, то им грозит до пяти лет тюремного заключения.

Работу «Соснового бора» экстренно приостановили. Всех не отравившихся детей забирают родители. Отдых получился недолгим: смена началась только 2 июня. А персонал лагеря, среди которого могут найтись виновные в массовом отравлении, остаётся на месте.

Пока гром не грянет

В прокуратуре Свердловской области заявили, что и раньше проверяли детские лагеря на соответствие нормам. В «Сосновом бору» всё было хорошо, в прошлом году он в поле зрения в связи с нарушениями не попадал. Правда, после произошедшего, проверки, конечно, усилят.