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Под Екатеринбургом закрыли лагерь в котором отравились дети
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Под Екатеринбургом закрыли лагерь в котором отравились дети 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Практически одновременно десятки воспитанников и двое вожатых пожаловались на боли в животе. Всех срочно госпитализировали в расположенные поблизости больницы. Врачи подозревают, что у пациентов — кишечная инфекция.
— На месте работают специалисты Минздрава Свердловской области и территориального центра медицины катастроф. Необходимые лекарственные средства и расходные материалы для диагностических исследований имеются в достаточном количестве. Состояние пациентов — удовлетворительное, — сообщил начальник пресс-службы Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.
Специалисты предполагают, дети могли отравиться творожно-рисовой запеканкой или котлетами, которые давали в столовой на полдник и обед. Сейчас учреждение проверяют следователи и представители прокуратуры. Они опрашивают руководителей и сотрудников лагеря, а также проверяют документацию по организации питания. Точные причины заболевания установят специалисты Роспотребнадзора. До окончания проверки работа лагеря приостановлена.
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