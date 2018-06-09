Под Екатеринбургом закрыли лагерь в котором отравились дети

Практически одновременно десятки воспитанников и двое вожатых пожаловались на боли в животе. Всех срочно госпитализировали в расположенные поблизости больницы. Врачи подозревают, что у пациентов — кишечная инфекция.

— На месте работают специалисты Минздрава Свердловской области и территориального центра медицины катастроф. Необходимые лекарственные средства и расходные материалы для диагностических исследований имеются в достаточном количестве. Состояние пациентов — удовлетворительное, — сообщил начальник пресс-службы Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков