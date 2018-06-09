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В Волгоградской области внедряют новые формы летнего досуга
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В Волгоградской области внедряют новые формы летнего досуга 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Новые формы проведения летней оздоровительной кампании внедряются с 1 июня в Волгоградской области.
По данным пресс-службы губернатора, в частной школе Дзержинского района организован оздоровительный лагерь и реализуется проект трудовой смены «Импульс» для студентов Волгоградского социально-педагогического колледжа. Ребята участвуют в волонтерских, культурных мероприятиях, спортивных состязаниях, помогают в благоустройстве территорий. По словам замгубернатора Зины Мержоевой, колледж возродил давнюю традицию, когда техникумы и вузы создавали на базе своих учреждений лагеря труда и отдыха. «В течение учебного года студенты знакомятся с организацией летнего отдыха, изучают нормативно-правовую базу, а затем применяют свои знания на практике в пришкольных лагерях», — сказала Мержоева. Отметим, специализированные смены с дневным пребыванием организованы на базе 25 школ. Здесь отдохнет почти 500 детей. В двух санаториях летние каникулы проведут 80 детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего за три месяца данные учреждения примут более 90 000 детей, а в течение года — 140 000.
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