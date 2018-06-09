Ещё
Власти Улан-Удэ сообщили, что город не справляется с растущей очередью в детсады
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Власти Улан-Удэ сообщили, что город не справляется с растущей очередью в детсады 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
УЛАН-УДЭ, 9 июня. /ТАСС/. Очередь в дошкольные образовательные учреждения в Улан-Удэ превышает 19 тыс. человек и прирастает почти на 1 тыс. детей ежегодно, мест в детских садах не хватает, регион пока не может выполнить майский указ президента о ликвидации очереди в дошкольные учреждения, сообщила в субботу журналистам председатель комитета по образованию городской администрации Ульяна Афанасьева.
После уже проведенной майской комплектации в детские сады 4 тысяч 183 человек в очереди остаются более 19 тыс. детей, из них в возрасте от 3 до 7 лет — 4 тыс. 223 человека.
"К сожалению, мы вынуждены констатировать, указ президента РФ у нас не выполняется в связи с тем, что не хватает детских садов. На протяжении многих лет они в нашем городе не строились. А сейчас у нас наблюдается большая миграция населения из села в город: отток населения небольшой, а приток очень большой. К тому же, Бурятия, как известно, входит в тройку регионов, где самая высокая рождаемость", — сообщила Афанасьева.
В этом году, в ближайшее время, по ее словам, в Улан-Удэ начнутся работы по строительству пяти детских садов: двух в 104 квартале, в микрорайоне Энергетик, в микрорайоне Левобережье и в центре города, по улице Каландаришвили. «Строительство садов, в том числе яслей, начнется во второй половине 2018 года и продолжится в 2019 году. В этом году на эти цели предусмотрено 439 млн рублей, и порядка 300 млн — в 2019 году», — отметила Афанасьева.
В ясли в текущем году в Улан-Удэ набрали около 1 тыс. детей. Еще 1,2 тыс. мест будет введено в новых детсадах.
"В последние год-два очень сильно возросла потребность в яслях. На прием [в комитет] постоянно приходят мамы, которые хотят, чтобы даже с 1,5 лет ребенка взяли в сад, но на сегодня уставы большинства наших дошкольных учреждений гласят о том, что детей они берут 2 лет. Для 1,5 лет нужны особые условия, требования по СанПиН", — пояснила начальник отдела дошкольного образования Комитета по образованию городской администрации Эржени Будаева. С появлением новых детских садов в Улан-Удэ дополнительно будут введены более 1,1 тыс. мест для ясельных групп.
ТАСС: последние новости
Врио главы Нижнего Тагила потребовал усилить контроль питания детей после ЧП в лагере Воронежский детский сад №77 после карантина по сальмонеллезу откроется 13 июня РЖД передаст в собственность Псковской области четыре детских сада в течение года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые скандальные эротические сцены в истории кино9
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы3
Древние: НВО выбрал приквел к «Игре престолов»3
Киркоров жестоко обошелся с Бузовой и Собчак7
Чумовые героини «Модного приговора»6
Видео
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
02:55
Владимиру Этушу предсказали убийство
Кино
10:01
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Кино
06:13
Как коварные роли топят карьеры артистов
Кино
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
01:25
Кристина Асмус уходит из дерзкого шоу для взрослых
ТВ
10:39
Злодеи оказались правы в этих фильмах
Кино
01:35
Первый трейлер «Девушки, которая застряла в паутине»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение