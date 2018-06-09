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Роспотребнадзор проверяет лагерь, где отравились дети
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Роспотребнадзор проверяет лагерь, где отравились дети 

Вести.Ru 1 час назад
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидемиологическое расследование по факту отправления детей в лагере.
Инцидент произошел в лагере «Сосновый бор» в городе Кушва. 62 ребенка (в возрасте от 7 до 12 лет) и двое вожатых почувствовали себя плохо. Пострадавшие были доставлены в больницы Кушвы и Нижнего Тагила. Дети находятся в состоянии средней и легкой степеней тяжести.
По данным областного управления СК РФ, накануне дети ели картофельный суп, говяжью котлету «Здоровье», тушеную капусту, компот и хлеб, а на полдник их кормили творожно-рисовой запеканкой.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора, был обследован пищеблок, взяты пробы воды, а также готовой и сырой продукции. Проводятся лабораторные исследования.
Деятельность оздоровительного учреждения приостановлена. По факту массового заболевания возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».
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