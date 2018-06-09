Мать отравленного в лагере на Урале мальчика рассказала о вопиющих нарушениях

Мать мальчика, госпитализированного из детского лагеря в Свердловской области, рассказала Пятому каналу о состоянии детского учреждения на момент приема детей. По словам женщины, в лагере не соблюдались санитарные нормы, распорядок дня, более того — детьми никто не занимался:

— Лагерь не был готов. Например, в одном из отрядов работал всего один душ, хотя их два там, в одном отсутствовала холодная вода, и мальчики и девочки — все в одном мылись по очереди. Из-за этого отбой был у них не в 10, а сильно позже, также с ними никто и ничем не занимался, дети сидели в корпусах.

62 ребенка и двое вожатых были госпитализированы в больницы региона с симптомами отравления. По предварительной версии, пострадавшие почувствовали недомогания после полдника, во время которого ели рисовую запеканку и говяжью котлету «Здоровье».

Работа лагеря приостановлена. Обстоятельства случившегося выясняют следователи.