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Детворе объяснили, что же такое тень
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Детворе объяснили, что же такое тень 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В детском саду района Богородское прошло увлекательное занятие.
Воспитатели детсада корпуса № 4/3 «Росток» в начале июня провели игровой урок для малышей, на котором поставили эксперименты с тенью от людей и предметов. Целью данного мероприятия стало ознакомить детей в игровой форме с тенью.
По мнению специалистов, дошкольный возраст — самый ценный этап развития познавательной активности ребенка. Под ним понимается не только процесс усвоения знаний, умений и навыков, а главным образом — поиск знаний, их приобретение самостоятельно или вместе со взрослыми.
В итоге все дети были в необыкновенном восторге от столь неожиданного занятия и потом долго рассказывали своим родителям о новых знаниях. Впрочем, вопросов к родителям тоже было немало.
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