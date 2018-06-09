Детворе объяснили, что же такое тень

В детском саду района Богородское прошло увлекательное занятие.

Воспитатели детсада корпуса № 4/3 «Росток» в начале июня провели игровой урок для малышей, на котором поставили эксперименты с тенью от людей и предметов. Целью данного мероприятия стало ознакомить детей в игровой форме с тенью.

По мнению специалистов, дошкольный возраст — самый ценный этап развития познавательной активности ребенка. Под ним понимается не только процесс усвоения знаний, умений и навыков, а главным образом — поиск знаний, их приобретение самостоятельно или вместе со взрослыми.

В итоге все дети были в необыкновенном восторге от столь неожиданного занятия и потом долго рассказывали своим родителям о новых знаниях. Впрочем, вопросов к родителям тоже было немало.