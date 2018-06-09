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В Воронеже выписали из больницы воспитанников детсада, где был сальмонеллез
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В Воронеже выписали из больницы воспитанников детсада, где был сальмонеллез 

РИА Новости 56 минут назад
ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. Врачи выписали шестерых воспитанников детского сада в Воронеже, которые попали в больницу с острой кишечной инфекцией, и у троих из них диагностирован сальмонеллез, сообщил РИА Новости представитель детсада.
Ранее мэрия Воронежа сообщала, что в детском саду комбинированного вида №77 в конце мая произошла вспышка острой кишечной инфекции. В результате госпитализированы были шесть воспитанников, из которых у троих диагностировали сальмонеллез. По данным мэрии, на 29 мая новых случаев заболевания не зафиксировано, однако работу детского сада приостановили на 10 дней.
"Выписали из больницы всех детей, но не всем сальмонеллез поставили. Детский сад возобновит прием воспитанников с 13 июня", — сказал собеседник агентства.
За время карантина полную санитарно-гигиеническую обработку прошли все помещения детского сада. Заведение посещают 337 детей.
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