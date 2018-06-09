Маленькая девочка в Ленобласти случайно выпила средство от засоров

В Ленинградской области была госпитализирована маленькая девочка дошкольного возраста с химическим ожогом пищевода. Случай произошел вчера вечером, 8 июня, в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области.

Как сообщили медики, девочка находится в состоянии средней степени тяжести. Родители пояснили, что их ребенок попробовал чистящее средство «Крот».

Более подробных обстоятельств происшествия пока не уточняется, но по факту полученного химического ожога может быть проведена проверка инспектором по делам несовершеннолетних. В частности, составлен акт жилищно-бытовых условий семьи и опрошены соседи для понимания того, как характеризуется данная семья.

Если все же в отношении семьи органами будет проведена проверка и выяснится что родители оставили ребенка одного, то их могут привлечь к административной ответственности. По статье 5.35 КоАП РФ это может повлечь за собой предупреждение или штраф.

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