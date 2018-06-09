Ещё
Оригинальный поучительный спектакль представили малыши из Войковского
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Оригинальный поучительный спектакль представили малыши из Войковского 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В стенах школы № 717 района Войковский продемонстрировали детский спектакль «История маленьких семечек». Он был подготовлен первоклассниками в честь окончания учебы.
— Очень интересный и завораживающий сюжет представили зрителям ребята, — сообщил сотрудник администрации школы. — Дети постарались на языке жестов и тела, с помощью музыки, рассказать одну историю: как в чем-то совсем маленьком, с виду обычном, имеющем свою индивидуальность, закладываются такие основы личности, которые потом помогают в дальнейшем этому семечку, при правильном развитии, должном уходе и достаточной социализации, развиться и вырасти в большой цветок.
Все присутствующие с воодушевлением посмотрели необычный спектакль, а также приняли участие в интерактивных играх, песнях и танцах. Праздник закончился вручением детям грамот. (жм)
Управа района Войковский: последние новости
Выпускной бал для будущих первоклашек устроили на Ленинградке В 3-м Новоподмосковном устроили праздник для самых маленьких Веселый праздник для дошколят устроили в Войковском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые скандальные эротические сцены в истории кино9
Киркоров жестоко обошелся с Бузовой и Собчак7
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы4
Древние: НВО выбрал приквел к «Игре престолов»4
Чумовые героини «Модного приговора»6
Видео
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
05:14
Кого считают главными капризулями Голливуда
Кино
02:55
Владимиру Этушу предсказали убийство
Кино
10:01
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Кино
06:13
Как коварные роли топят карьеры артистов
Кино
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
01:25
Кристина Асмус уходит из дерзкого шоу для взрослых
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение