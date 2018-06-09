Оригинальный поучительный спектакль представили малыши из Войковского

В стенах школы № 717 района Войковский продемонстрировали детский спектакль «История маленьких семечек». Он был подготовлен первоклассниками в честь окончания учебы.

— Очень интересный и завораживающий сюжет представили зрителям ребята, — сообщил сотрудник администрации школы. — Дети постарались на языке жестов и тела, с помощью музыки, рассказать одну историю: как в чем-то совсем маленьком, с виду обычном, имеющем свою индивидуальность, закладываются такие основы личности, которые потом помогают в дальнейшем этому семечку, при правильном развитии, должном уходе и достаточной социализации, развиться и вырасти в большой цветок.

Все присутствующие с воодушевлением посмотрели необычный спектакль, а также приняли участие в интерактивных играх, песнях и танцах. Праздник закончился вручением детям грамот. (жм)