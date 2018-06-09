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В Перми начала работать система упрощённых профосмотров для трёхлетних дете
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В Перми начала работать система упрощённых профосмотров для трёхлетних дете 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В краевом Минздраве пояснили, что сейчас к ней подключились десять филиалов семи поликлиник Перми.
Поликлиника №4 (ул. Грачёва, 12) Городской детской клинической поликлиники №1 проводит осмотры по вторникам с 12.00 до 14.00.
Поликлиника №2 (ул. Академика Веденеева, д. 80) Городской детской поликлиники № планирует провести профосмотры в субботу, 16 июня с 08.00 до 14.00, далее расписание будет уточнено.
ГБУЗ ПК «ГДКБ № 3» Поликлиника, ул. Екатерининская, д.166 четверг с 9:00 до 11:00  Поликлиника №3 (ул. Шишкина, 31) Городская детской поликлиники №4 будет принимать малышей по четвергам с 9.00 до 11.00.
Профсмотры будут проходить в двух филиалах Городская детской клинической поликлиники № 5: в поликлинике № 1 (ул. Советской Армии, 10) и поликлинике № 2 (ул. Чердынская, 38а). Врачи будут осматривать детей в среду и пятницу с 12.00 до 14.00.
К системе профосмотров подключились три филиала ДКБ им. Пичугина»: в поликлинике №1 (Комсомольский проспект,43) детей будут принимать во вторую субботу месяца с 09.00 до 12.00. В поликлинике №4,) Г. Хасана 10А) — в третью субботу месяца с 09.00 до 12.00). В поликлинике №7 (Вижайская,15) — в четвёртую субботу месяца с 09.00 до 12.00.
Напомним, систему упрощённых профосмотров для детей анонсировал министр здравоохранения края Дмитрий Матвеев. По его словам, это было решено сделать после того, как в крае запустили программу упрощённых осмотров для годовалых малышей. Пока упрощённые осмотры для трёхлеток запустили только в краевом центре.
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