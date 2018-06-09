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Более 7 тыс. человек пострадали в Удмуртии от укусов клещей
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Более 7 тыс. человек пострадали в Удмуртии от укусов клещей 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В медицинские организации Удмуртской Республики с жалобами на присасывание клещей обратились 7 175 человек. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, 1 468 из числа обратившихся — дети.
Отмечается, что наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Ижевске — 3 519 человек.
На наличие возбудителя клещевого энцефалита исследованы 4 447 клещей, заражёнными оказались 151 (3,4%). На наличие возбудителя клещевого боррелиоза исследованы 3 387 клещей, заражёнными оказались 1 240 клещах (36,6%).
По состоянию на 7 июня 2018 года против клещевого энцефалита привито 45 522 жителей республики, в том числе — 24 956 детей в возрасте до 14 лет.
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