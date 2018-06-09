Более 7 тыс. человек пострадали в Удмуртии от укусов клещей

Ижевск. Удмуртия. В медицинские организации Удмуртской Республики с жалобами на присасывание клещей обратились 7 175 человек. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора , 1 468 из числа обратившихся — дети.

Отмечается, что наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Ижевске — 3 519 человек.

На наличие возбудителя клещевого энцефалита исследованы 4 447 клещей, заражёнными оказались 151 (3,4%). На наличие возбудителя клещевого боррелиоза исследованы 3 387 клещей, заражёнными оказались 1 240 клещах (36,6%).

По состоянию на 7 июня 2018 года против клещевого энцефалита привито 45 522 жителей республики, в том числе — 24 956 детей в возрасте до 14 лет.