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Комиссия по ЧС временно закрыла детский лагерь «Ласпи» в Крыму
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Комиссия по ЧС временно закрыла детский лагерь «Ласпи» в Крыму 

360tv.ru 1 час назад
Севастопольская комиссия по ЧС приостановила работу детского лагеря «Ласпи». Об этом сообщил «Новый Севастополь».
По словам заместителя руководителя межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Романа Проскурнина, это связано с поступлением двух детей из лагеря «Ласпи» в инфекционное отделение больницы с острой кишечной инфекцией.
«Сегодня в инфекционном стационаре находится 21 человек — 16 детей и 5 вожатых. Отобраны клинические материалы от больных. Мы считаем, что исследование очага инфекции нужно проводить без детей. Предлагаем первую смену лагеря прекратить», — отметил Проскурнин.
Губернатор Дмитрий Овсянников заявил, что «будут приняты кадровые решения в департаменте образования, которому было поручено заниматься подготовкой лагеря».
По словам директора департамента здравоохранения, у двух пострадавших детей диагностировали «гастроэнтерит». Пациенты уже пошли на поправку. Однако данные общественников, ссылающихся на родителей детей, не сходятся с официальными.
После отравления 64 человек в лагере города Кушва в Свердловской области прокуратура приняла решение усилить проверки детских лагерей.
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