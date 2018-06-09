Комиссия по ЧС временно закрыла детский лагерь «Ласпи» в Крыму

Севастопольская комиссия по ЧС приостановила работу детского лагеря «Ласпи». Об этом сообщил «Новый Севастополь».

По словам заместителя руководителя межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Романа Проскурнина, это связано с поступлением двух детей из лагеря «Ласпи» в инфекционное отделение больницы с острой кишечной инфекцией.

«Сегодня в инфекционном стационаре находится 21 человек — 16 детей и 5 вожатых. Отобраны клинические материалы от больных. Мы считаем, что исследование очага инфекции нужно проводить без детей. Предлагаем первую смену лагеря прекратить», — отметил Проскурнин.

Губернатор Дмитрий Овсянников заявил, что «будут приняты кадровые решения в департаменте образования, которому было поручено заниматься подготовкой лагеря».

По словам директора департамента здравоохранения, у двух пострадавших детей диагностировали «гастроэнтерит». Пациенты уже пошли на поправку. Однако данные общественников, ссылающихся на родителей детей, не сходятся с официальными.