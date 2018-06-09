Центр PTITCREF «1905 ГОДА»

Уютно расположенный в центре Москвы, трехъязычный центр P'titCREF «1905 года» открыт для всех детей, говорящих на любых языках. Занятия проводят квалифицированные педагоги, носители английского, французского и русского языков. Здесь предлагается дошкольное образование в соответствии с программами и целями педагогической деятельности, применимыми во Франции, России и Великобритании.

Cреди приоритетов — создание приятной и доброй атмосферы, позволяющей ребёнку развиваться, занимаясь в небольших группах (8-12 чел) и использовать три языка для общения и игр со сверстниками (носителями других языков и культур), разучивать песни, заниматься творчеством и посещением многочисленных кружков (плавание, ментальная арифметика, кулинария на французском языке, наука на английском языке, капоэйра, вокал, театр, шахматы и др).

Помещения для игр и занятий просторные и светлые, прогулки и праздники проводятся на собственной огороженной и охраняемой площадке. Здесь рады видеть родителей в гостях на разнообразных праздниках, которые педагоги и дети готовят вместе: Хэллоуин, Рождество, Масленица, Галет де Руа, Кермесс и др. За здоровьем и безопасностью помогают следить медсестра и добрый к детям, но бдительный охранник. Они также являются членами по-семейному дружного коллектива и дети их любят.

Во время каникул, в том числе летних, школа функционирует в режиме летнего лагеря, предлагая детям увлекательный досуг с педагогами-носителями языка.