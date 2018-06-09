Ещё
Центр PTITCREF «1905 ГОДА»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Центр PTITCREF «1905 ГОДА» 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Уютно расположенный в центре Москвы, трехъязычный центр P'titCREF «1905 года» открыт для всех детей, говорящих на любых языках. Занятия проводят квалифицированные педагоги, носители английского, французского и русского языков. Здесь предлагается дошкольное образование в соответствии с программами и целями педагогической деятельности, применимыми во Франции, России и Великобритании.
Cреди приоритетов — создание приятной и доброй атмосферы, позволяющей ребёнку развиваться, занимаясь в небольших группах (8-12 чел) и использовать три языка для общения и игр со сверстниками (носителями других языков и культур), разучивать песни, заниматься творчеством и посещением многочисленных кружков (плавание, ментальная арифметика, кулинария на французском языке, наука на английском языке, капоэйра, вокал, театр, шахматы и др).
Помещения для игр и занятий просторные и светлые, прогулки и праздники проводятся на собственной огороженной и охраняемой площадке. Здесь рады видеть родителей в гостях на разнообразных праздниках, которые педагоги и дети готовят вместе: Хэллоуин, Рождество, Масленица, Галет де Руа, Кермесс и др. За здоровьем и безопасностью помогают следить медсестра и добрый к детям, но бдительный охранник. Они также являются членами по-семейному дружного коллектива и дети их любят.
Во время каникул, в том числе летних, школа функционирует в режиме летнего лагеря, предлагая детям увлекательный досуг с педагогами-носителями языка.
CHIPS journal: последние новости
Курсы «Управление будущим» (КУБ) Чего боятся родители, отправляя детей в лагерь (а зря) Гид по выходным: куда пойти с детьми в Москве 9-12 июня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркоров жестоко обошелся с Бузовой и Собчак7
Самые скандальные эротические сцены в истории кино9
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы4
Чумовые героини «Модного приговора»6
Что вырезали из «Место встречи изменить нельзя»
Видео
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
05:14
Кого считают главными капризулями Голливуда
Кино
02:55
Владимиру Этушу предсказали убийство
Кино
10:01
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Кино
06:13
Как коварные роли топят карьеры артистов
Кино
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
01:25
Кристина Асмус уходит из дерзкого шоу для взрослых
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение