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Курсы «Управление будущим» (КУБ)
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Курсы «Управление будущим» (КУБ) 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Развивающие занятия для детей и подростков в форме тренингов, деловых и ролевых игр.
На тренингах КУБ ребенок
Научится отлично общаться и выходить из конфликтов;
Станет уверенней в своих силах;
Разовьет силу воли, ответственность и самостоятельность;
Научится управлять своими эмоциями и справляться со стрессом;
Научится планировать и идти к цели;
Пройдет профориентацию.
Годичный цикл состоит из 9 занятий 1 раз в месяц. Каждое занятие посвящено новой теме. Перед первым тренингом обязательна предварительная запись и анкетирование (анкета поможет психологам найти подход к ребенку и эффективно взаимодействовать с ним). Стоимость цикла тренингов от 7000 руб., на пробный тренинг действует скидка.
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