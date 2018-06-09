Курсы «Управление будущим» (КУБ)

Развивающие занятия для детей и подростков в форме тренингов, деловых и ролевых игр.

На тренингах КУБ ребенок

Научится отлично общаться и выходить из конфликтов;

Станет уверенней в своих силах;

Разовьет силу воли, ответственность и самостоятельность;

Научится управлять своими эмоциями и справляться со стрессом;

Научится планировать и идти к цели;

Пройдет профориентацию.

Годичный цикл состоит из 9 занятий 1 раз в месяц. Каждое занятие посвящено новой теме. Перед первым тренингом обязательна предварительная запись и анкетирование (анкета поможет психологам найти подход к ребенку и эффективно взаимодействовать с ним). Стоимость цикла тренингов от 7000 руб., на пробный тренинг действует скидка.