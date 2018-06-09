Курсы «Управление будущим» (КУБ) 

Развивающие занятия для детей и подростков в форме тренингов, деловых и ролевых игр.
На тренингах КУБ ребенок
Научится отлично общаться и выходить из конфликтов;
Станет уверенней в своих силах;
Разовьет силу воли, ответственность и самостоятельность;
Научится управлять своими эмоциями и справляться со стрессом;
Научится планировать и идти к цели;
Пройдет профориентацию.
Годичный цикл состоит из 9 занятий 1 раз в месяц. Каждое занятие посвящено новой теме. Перед первым тренингом обязательна предварительная запись и анкетирование (анкета поможет психологам найти подход к ребенку и эффективно взаимодействовать с ним). Стоимость цикла тренингов от 7000 руб., на пробный тренинг действует скидка.