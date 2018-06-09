Чего боятся родители, отправляя детей в лагерь (а зря)

Ребенку будет страшно и одиноко

Родители:

Валерия, мама Серафимы, 9 лет: «Очень переживаю, сможет ли она найти себе подружку. Она долго присматривается к людям и только потом начинает дружить, а смена маленькая.

Мнение детей:

Василиса, 7 лет: „Я, когда езжу с мамой и папой в дом отдыха, всегда быстро нахожу, с кем играть. Последний раз подружилась с мальчиком — он даже на мой концерт хора потом приходил. В лагере будет так же. Поскорее бы уже поехать! И главное — без сестры, она всегда друзей отбирает!“

На самом деле: „Сдружить“ отряд в короткие сроки — одна из важных задач вожатых, это часть их работы. Так что ни один ребенок не останется в стороне. В первые же дни обязательно будут игры и конкурсы, которые помогут детям познакомиться, узнать друг друга получше. Когда детским отдыхом занимаются люди с педагогическим образованием и опытом работы в детских группах, все обычно складывается хорошо. Но если что-то пойдет не так, в коллектив обязательно придет психолог, который разрулит сложную ситуацию и поможет адаптироваться более застенчивым детям.

Ребенок утонет

Родители:

Екатерина, мама Александры, 14 лет: „Купание — мой страшный сон. Возможно, это иррациональный страх, но я переживаю. Я, конечно, научила Сашу плавать, но вдруг что-то случится на воде, а взрослых рядом не будет“.

Мнение детей:

Матвей, 8 лет: „Папа сказал, что в лагере будет бассейн. Круто! Утонуть? Нет, я не боюсь утонуть. Я темноты боюсь и еще Слендермена“.

На самом деле: Купание и в бассейне, и в море в детском лагере происходит строго в присутствии педагога, тренера или спасателя. Дети не смогут пойти купаться сами по собственной воле.

Ребенок решит найти себе приключения за пределами лагеря

Родители:

Анна, мама Сергея, 15 лет: „А что, если они рванут на какую-нибудь дискотеку? Купят алкоголь, сигареты? Сами понимаете, возраст такой“.

Мнение детей:

Оксана, 12: „Не очень понимаю, зачем вообще нужно уходить из лагеря? Я и так давно одна езжу и в школу, и на занятия — меня эта свобода не особо прельщает“.

На самом деле: Уйти из лагеря просто так не получится. Например, в лагере Your Camp закрытая территория комплекса охраняется службой безопасности, вход и выход только по пропускам, а по периметру расположен высокий забор, который невозможно перелезть.

Потеряться или заблудиться на территории лагеря, конечно, возможно, тем более что все чаще детский лагерь — это целый комплекс с огромной территорией. Но система видеонаблюдения, большое количество педагогов, инструкторов и обслуживающего персонала сводят этот риск к минимуму.

Медицинскую безопасность обеспечивают работники медпункта, которые находятся в лагере круглосуточно и следят за здоровьем отдыхающих детей.

Ребенок не найдет себе занятие и будет слоняться без дела

Родители:

Юлия, мама Кирилла, 8 лет: „Мой сын не особенно любит всякие театральные постановки или дискотеки. Не знаю, найдет ли он себе занятие по душе? Понятно, что программа в лагере есть, но что ему подойдет, я не могу пока понять“.

Мнение детей:

Маша, 9 лет: „Мне было бы проще, если бы я сама заранее могла посмотреть на программу занятий в лагере и выбрать то, что мне нравится. Всякое творчество я ненавижу, учить английский на каникулах я тоже не хочу — мне его в школе хватило. А вот если бы там про то, как делать блоги, рассказывали, я бы поехала! Я сейчас пытаюсь делать личный блог, но хочется узнать лайфхаки“.

На самом деле: Современный детский лагерь устроен как школа полного дня, только лучше: и театральные постановки, и плавание, и спартакиады, и мастер-классы. Со времен пионерского детства родителей программа расширилась. Выбирайте лагерь вместе с ребенком — он-то точно знает, что ему нравится. Например:

В лагере Jey Camp Сочи Горы можно учить английский и кататься на лошадях.

В Your Camp Сочи Море можно заниматься спортом, плаванием и просто вести активный образ жизни на берегу моря.

В лагере One!Camp программа разработана при участии носителей иностранных языков, поэтому дети там очень много разговаривают на английском, а также участвуют в игровых бизнес-тренингах.

Ребенок не сможет сам одеваться/мыться/следить за вещами

Родители:

Мария, мама Элины, 9 лет: „Лина все-таки еще совсем ребенок. Она и дома-то не особенно самостоятельная, постоянно приходится ей напоминать собрать вещи или сложить учебники. А в лагере она одна будет, без меня. Как справится с мытьем головы? Как оденется в дождливую погоду?“

Мнение детей:

Матвей, 8 лет: „Я очень хочу поехать в лагерь. Один, без мамы, как взрослый. Мыться? Да какая разница! Я и дома не особо часто моюсь“.

На самом деле: Дети в лагере живут под присмотром взрослых, способных научить их ухаживать за собой в случае необходимости. Как правило, детей делят на отряды по возрасту и на каждые 10 детей приходится один вожатый. То есть группы там даже меньше, чем в детском саду или класс в школе. А в каждом номере обычно проживает 2-3 ребенка, (так, например, устроено размещение в Jey Camp Сочи Горы), так что самостоятельности любой ребенок там точно научится, глядя на ровесников.

Кроме того, можно попросить вожатых уделять ребенку отдельное внимание: следить за тем, как он одет и что ел. Один раз в день можно звонить в лагерь и задавать вопросы, на которые вожатые должны будут ответить. Но лучше всего, конечно, расслабиться и поверить, что дети уже достаточно самостоятельные.

Ребенок будет плохо есть

Родители:

Юрий, папа Игната, 8,5 лет: „Наш и дома-то ест с уговорами. Думаю, в лагере вообще будет голодать. Кто его там будет убеждать?“

Мнение детей:

Саша, 8 лет: „Мне главное, чтобы были макароны и огурцы. И кетчуп“.

На самом деле: Голодными дети не останутся никогда. Вожатые обязательно проследят, чтобы ребенок поел хоть что-нибудь, и постараются его уговорить, хотя заставлять не станут. В конце концов, если лагерь находится на свежем горном воздухе, как JeyCamp Горы, детей от тарелки за уши не оттянешь. А, например, наш партнер — лагерь One!Camp это вообще практически отель олл-инклюзив: 5-разовое питание и шведский стол, где есть завтрак, обед, полдник, ужин и даже сонник. И конечно, питьевая вода есть в открытом доступе 24 часа в сутки.

А вот о чем действительно стоит побеспокоиться:

● Узнайте, внесен ли лагерь, который вы выбрали, в региональный реестр отдыха и оздоровления детей. С 2018 года все лагеря обязаны регистрироваться в этом реестре.

● Внимательно прочтите договор и обратите внимание, есть ли в нем фраза: „Лагерь обязуется нести полную ответственность за жизнь и здоровье Ребенка в течение всего времени пребывания его в Лагере: с момента посадки в автобусы при отправлении и до момента передачи Родителю (или законным представителям) при возвращении, при этом персональная ответственность за жизнь и здоровье ребенка возлагается на закрепленного за ним Руководителя (педагога, вожатого)“. Если такой фразы нет, требуйте, чтобы она была внесена в обе копии договора.

● Узнайте, как далеко от лагеря расположена детская больница, куда в случае травмы будет доставлен ребенок. И выясните, как именно организована медицинская помощь в лагере (есть ли круглосуточный врач, медсестра, изолятор)?

● Выясните отношение администрации лагеря к мобильной связи и узнайте, как часто ваш ребенок сможет вам звонить. Уточните, сколько раз вы сможете звонить вожатому в течение отдыха.

● Уточните, есть ли у администрации лагеря договор с компанией-перевозчиком и разрешение от ГИБДД на перевозку детей, если дети едут на автобусе. А также соблюдаются ли „Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных детских коллективов. СП 2.5.1277-03″, если дети отправляются в лагерь на поезде.

● Задайте администрации лагеря все вопросы, посмотрите все документы. И успокойтесь! Дети в лагере чувствуют себя хорошо, находят новых друзей, влюбляются, играют, едят, ходят в походы и вспоминают об этом весь год.

● Если страхов стало меньше, а решимости больше, то вот идея: наш партнер „Туроператор „Ривьера Сочи“ предоставляет всем читателям сайта скидку 5% на все программы отдыха в своих детских лагерях. Хорошее предложение для родителей, которые не сомневаются в пользе солнца, моря и лета.

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