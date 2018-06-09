Ченцовский детский дом расформируют и превратят в школу с детским садом

В Костромской области думают о перепрофилировании Ченцовского детского дома. Он превратится в начальную школу с детским садом, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Причиной для расформирования дома стало уменьшение количества воспитанников. Да и та малая часть, что осталась, скоро выпустится.

За 5 лет количество сирот, воспитывающихся в государственных учреждениях, сократилось в 3 раза. В 2013 году их было 454, в 2018 году — 153.

В Ченцовском детском доме в настоящее время воспитывается всего 12 воспитанников в возрасте от 14 до 18 лет. 5 из них выпускаются в этом году, 1 ребенок — находился в учреждении временно. Из шести оставшихся ребят четверо выпускаются в следующем году, — рассказала директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области Аурика ДРОЗДНИК.

Вместо детского дома в здании разместится начальная школа и детский сад, а оставшихся детей распределят в другие детские дома по их выбору. Рабочие места в учреждении сохранятся.

Сейчас в детском доме работает 22 сотрудника, 10 из них — пенсионеры, а 4 — работают по совместительству.