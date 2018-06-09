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Ченцовский детский дом расформируют и превратят в школу с детским садом
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Ченцовский детский дом расформируют и превратят в школу с детским садом 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костромской области думают о перепрофилировании Ченцовского детского дома. Он превратится в начальную школу с детским садом, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Причиной для расформирования дома стало уменьшение количества воспитанников. Да и та малая часть, что осталась, скоро выпустится.
За 5 лет количество сирот, воспитывающихся в государственных учреждениях, сократилось в 3 раза. В 2013 году их было 454, в 2018 году — 153.
В Ченцовском детском доме в настоящее время воспитывается всего 12 воспитанников в возрасте от 14 до 18 лет. 5 из них выпускаются в этом году, 1 ребенок — находился в учреждении временно. Из шести оставшихся ребят четверо выпускаются в следующем году, — рассказала директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области Аурика ДРОЗДНИК.
Вместо детского дома в здании разместится начальная школа и детский сад, а оставшихся детей распределят в другие детские дома по их выбору. Рабочие места в учреждении сохранятся.
Сейчас в детском доме работает 22 сотрудника, 10 из них — пенсионеры, а 4 — работают по совместительству.
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