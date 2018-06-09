Костромской детский сад заливает фекалиями

Жуткий запах канализации приходится терпеть воспитанникам детского сада №38, узнал KOSTROMA.TODAY. Зловонный ручеек течет там около самого входа.

По словам родителей, канализационный ручей круглогодично течет по дороге в детский сад от дома №6 по улице Мясницкой. Мамы и папы переживают, что эта лужа может сказаться на здоровье их детей и привести к различным инфекциям.

Родители уже много раз жаловались в управление муниципальных инспекций. После этого управляющая компания откачивала жидкость.

Но совсем избавиться от канализационного ручейка пока невозможно. У обслуживающей организации нет денег для ремонта выгребной ямы.