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Костромской детский сад заливает фекалиями
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Костромской детский сад заливает фекалиями 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Жуткий запах канализации приходится терпеть воспитанникам детского сада №38, узнал KOSTROMA.TODAY. Зловонный ручеек течет там около самого входа.
По словам родителей, канализационный ручей круглогодично течет по дороге в детский сад от дома №6 по улице Мясницкой. Мамы и папы переживают, что эта лужа может сказаться на здоровье их детей и привести к различным инфекциям.
Родители уже много раз жаловались в управление муниципальных инспекций. После этого управляющая компания откачивала жидкость.
Но совсем избавиться от канализационного ручейка пока невозможно. У обслуживающей организации нет денег для ремонта выгребной ямы.
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