Из тюменского детского сада сбежали трое воспитанников

Тюменские следователи начали проверку информации, согласно которой из детского сада «Журавушка» в поселке Боровской самовольно ушли воспитанники. Детям удалось уйти на 1,5 километра от образовательного учреждения.

По данным следственного комитета, трое мальчиков пролезли через дыру в заборе, которым была огорожена территория детского сада. Их нашли в этот же день в 1,5 километрах от места «побега». Сотрудники СК намерены установить обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям должностных лиц по содержанию территории детского сада в надлежащем состоянии и обеспечении безопасности детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.