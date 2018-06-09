Ещё
Из тюменского детского сада сбежали трое воспитанников
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Из тюменского детского сада сбежали трое воспитанников 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Тюменские следователи начали проверку информации, согласно которой из детского сада «Журавушка» в поселке Боровской самовольно ушли воспитанники. Детям удалось уйти на 1,5 километра от образовательного учреждения.
По данным следственного комитета, трое мальчиков пролезли через дыру в заборе, которым была огорожена территория детского сада. Их нашли в этот же день в 1,5 километрах от места «побега». Сотрудники СК намерены установить обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям должностных лиц по содержанию территории детского сада в надлежащем состоянии и обеспечении безопасности детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
«ФедералПресс» писал, что в Екатеринбурге воспитательница оставила за пределами садика двух воспитанников полутора и двух лет.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В оздоровительных лагерях Красноярского края начался первый сезон В Барнауле над ребенком в детсаду «строгого режима» издевались по-взрослому В нижегородской колонии из-за нехватки врачей погиб ребенок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы13
Киркоров жестоко обошелся с Бузовой и Собчак7
Самые скандальные эротические сцены в истории кино9
Что вырезали из «Место встречи изменить нельзя»1
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»50
Видео
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
05:14
Кого считают главными капризулями Голливуда
Кино
02:55
Владимиру Этушу предсказали убийство
Кино
10:01
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Кино
06:13
Как коварные роли топят карьеры артистов
Кино
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
01:25
Кристина Асмус уходит из дерзкого шоу для взрослых
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение