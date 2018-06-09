Китайский младенец лишился ноги из-за невнимательной медсестры

Медсестра по неосмотрительности оставила включенным фен, который опалил новорожденному ногу. В итоге врачи приняли решение ампутировать ее, чтобы сохранить жизнь ребенку, сообщило издание The Sun.

Все случилось в больнице Синьцай китайского города Чжумадянь. На кадрах с камер наблюдения видно, что медсестра сушит феном четырехлетнего ребенка после мытья, а затем оставляет его включенным на столе и уходит. В итоге устройство полчаса обдавало горячим воздухом малыша, прежде чем медработники заметили это. По словам хирургов, младенец получил такие ожоги, что кожа начала трескаться.

Сообщается, что от этого же фена в тот день пострадали еще двое детей, но им повезло больше: они получили незначительные ожоги, которые подлежат лечению. Сама же медсестра была уверена, что отключила прибор после окончания работы.

Руководство больницы принесло свои извинения подавленным родителям и в качестве компенсации на медицинские расходы предложило выплатить 71 тысячу фунтов стерлингов. Как сообщили местные СМИ, все ответственные за трагедию медработники были уволены.

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