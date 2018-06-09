Дети из Куркина познакомились с миром животных и растений

Участники лагеря «Активист» в центре досуга и творчества «Ростки» на Воротынской улице в Куркине познакомились с представителями живой природы.

— С утра ребята традиционно посетили спортивную площадку, поиграли в настольные игры, позанимались рисованием. Главным событием дня стало посещение учреждения «Мосприрода», которое находится на улице Родионовская, 2, — рассказали в «Ростках».

С помощью сотрудников учреждения дети с интересом знакомились с миром растений и животных в местном музее, а на мастер-классе своими руками изготавливали «ловца снов». (ск)