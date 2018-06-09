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Дети из Куркина познакомились с миром животных и растений
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Дети из Куркина познакомились с миром животных и растений 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
Участники лагеря «Активист» в центре досуга и творчества «Ростки» на Воротынской улице в Куркине познакомились с представителями живой природы.
— С утра ребята традиционно посетили спортивную площадку, поиграли в настольные игры, позанимались рисованием. Главным событием дня стало посещение учреждения «Мосприрода», которое находится на улице Родионовская, 2, — рассказали в «Ростках».
С помощью сотрудников учреждения дети с интересом знакомились с миром растений и животных в местном музее, а на мастер-классе своими руками изготавливали «ловца снов». (ск)
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