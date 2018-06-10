Ещё
Чиновники КБР отдадут зарплату малообеспеченным семьям
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Чиновники КБР отдадут зарплату малообеспеченным семьям 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Субботник в поддержку детей из малообеспеченных семей проведут в КБР, сообщил ТАСС.
Правительство Кабардино-Балкарии одобрило проект общереспубликанского субботника. В рамках этой акции сотрудники госорганов переведут свой дневной заработок в фонд помощи малоимущим семьям. Таким образом, каждому ребёнку достанется около двух тысяч рублей, на которые семья сможет купить школьные принадлежности. Акцию проведут 23 июня, рассказал министр труда и соцзащиты КБР Алим Асанов.
Общереспубликанский благотворительный субботник проходит в КБР не впервые. Ежегодно с помощью этой акции помощь от государства получают 4 300 детей.
АиФ Ставрополье: последние новости
Родился и вырос в ИГИЛ. Власти Чечни возвращают из Ирака российских детей В Северной Осетии вдвое сократили число детдомовцев за три года В «Гармонии» прошел первый фестиваль «СуперПёс-2017»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые скандальные эротические сцены в истории кино15
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы39
Наталья Орейро станцевала в кокошнике1
Что вырезали из «Место встречи изменить нельзя»12
Почему Безруков стал так много пить15
Видео
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
05:14
Кого считают главными капризулями Голливуда
Кино
02:55
Владимиру Этушу предсказали убийство
Кино
10:01
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Кино
06:13
Как коварные роли топят карьеры артистов
Кино
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение