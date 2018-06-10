Чиновники КБР отдадут зарплату малообеспеченным семьям

Субботник в поддержку детей из малообеспеченных семей проведут в КБР, сообщил ТАСС

Правительство Кабардино-Балкарии одобрило проект общереспубликанского субботника. В рамках этой акции сотрудники госорганов переведут свой дневной заработок в фонд помощи малоимущим семьям. Таким образом, каждому ребёнку достанется около двух тысяч рублей, на которые семья сможет купить школьные принадлежности. Акцию проведут 23 июня, рассказал министр труда и соцзащиты КБР Алим Асанов.

Общереспубликанский благотворительный субботник проходит в КБР не впервые. Ежегодно с помощью этой акции помощь от государства получают 4 300 детей.