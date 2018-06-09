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В КБР пройдет субботник в поддержку детей из малообеспеченных семей
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В КБР пройдет субботник в поддержку детей из малообеспеченных семей 

ТАСС 2 часа назад
НАЛЬЧИК, 9 июня. /ТАСС/. Общереспубликанский субботник в поддержку детей из малообеспеченных семей состоится в Кабардино-Балкарии (КБР) 23 июня. Соответствующее постановление правительства субъекта принято в субботу на очередном заседании.
"Проект постановления правительства КБР о проведении общереспубликанского субботника в поддержку детства подготовлен в целях оказания поддержки при подготовке к новому учебному году родителям и законным представителям детей школьного возраста. В текущем году этот субботник предлагается провести 23 июня. Средства будут направлены в бюджет республики, а оттуда поступят на лицевые счета родителей […] из расчета 2 тыс. рублей на каждого ребенка", — сказал министр труда и соцзащиты КБР Алим Асанов, представляя документ.
Средства будут направлены для подготовки детей из малообеспеченных семей, сирот, оказавшихся в трудной жизненной ситуации к новому учебному году. Госорганам, органам местного самоуправления, организациям всех форм собственности рекомендовано принять участие в субботнике и перечислить однодневный заработок в его фонд. Списки детей, которым будет оказана помощь, предоставляют администрации городов и районов.
Ежегодно в КБР за счет проведенного субботника материальную помощь в размере 2 тыс. рублей получают более 4,3 тыс. детей.
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