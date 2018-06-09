Из незаконного летнего лагеря под Выборгом исчезли 62 ребенка

Больше суток не было известий от 62 детей, уехавших в оздоровительный лагерь под поселком Советский Выборгского района. Оказалось, что директор учреждения прогнал воспитанников в лес, испугавшись проверки

Морская школа Октябрьского района Петербурга организовала выезд детей в лагерь Выборгского района. Комиссия по делам несовершеннолетних выяснила, что учреждение не имеет необходимых разрешений для организации детского отдыха. В лагерь направили прокурорскую проверку.

Неизвестно как, но директор о проверке узнал и принял решение скрыть факт пребывания воспитанников. Он приказал вожатым увести детей в лес на весь день, запретив пользоваться какими-либо средствами связи. Прибывшая проверка обнаружила в корпусах игрушки и личные вещи ребят. К лагерю приехали представители различных ведомств: полиции, Роспотребнадзора прокуратуры . Директор заперся в своем кабинете и наотрез отказался сообщать место нахождения пропавших воспитанников. Параллельно он звонил в Петербург и просил выслать автобус, чтобы без лишнего шума перевезти детей в Северную столицу.

С 9 утра до 18 вечера никто о местонахождении ребят не знал, включая их родителей. Кроме того, оказалось, что кормили детей тушенкой из близлежащих магазинов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Директором лагеря оказался депутат одного из советов Петербурга. Поэтому дело может возбудить только руководитель следственного комитета Ленобласти. Работы в этом направлении уже ведутся. Сообщается, что список нарушений занимает три листа протокола.

К моменту публикации детей вернули родителям. Их привезли в Петербург на автобусах, предоставленных Комитетом образования СПб.