Малышей из Молжаниновского района познакомили с морскими легендами

Участники «Московской смены-2018» «Школы Перспектива» устроили День моря и представили связанные с ним легенды.

— Самые маленькие ребята из первого отряда вспомнили про маленькую Ассоль, второй отряд рассказал о мужественном варяге, школьники из третьего отряда придумали и инсценировали легенду о музыкальном океане, а четвёртый отряд оживил сказку о храбром тюлене, — рассказал представитель администрации школы.

Напомним, воспитатели детского лагеря на протяжении всей смены будут устраивать для детей тематические праздники, и знакомить с интересными легендами, событиями, датами и эпохами.

(ап)