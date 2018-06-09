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Малышей из Молжаниновского района познакомили с морскими легендами
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Малышей из Молжаниновского района познакомили с морскими легендами 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Участники «Московской смены-2018» «Школы Перспектива» устроили День моря и представили связанные с ним легенды.
— Самые маленькие ребята из первого отряда вспомнили про маленькую Ассоль, второй отряд рассказал о мужественном варяге, школьники из третьего отряда придумали и инсценировали легенду о музыкальном океане, а четвёртый отряд оживил сказку о храбром тюлене, — рассказал представитель администрации школы.
Напомним, воспитатели детского лагеря на протяжении всей смены будут устраивать для детей тематические праздники, и знакомить с интересными легендами, событиями, датами и эпохами.
(ап)
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