Ещё
На Синявинской устроили акцию здоровья
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

На Синявинской устроили акцию здоровья 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В Молжаниновском районе в минувшую пятницу, 8 июня, был организован диспансерный осмотр юных жителей района. Мобильный медицинский комплекс развернули возле школы «Перспектива» (Синявинская, 11А). Как сообщил глава управы Артур Силиверстов, осмотр провели специалисты детской поликлиники № 133.
— Родители с детьми в шаговой доступности смогли посетить врачей-педиатров, сдать анализы, проконсультироваться со специалистами, а так же провести необходимые аппаратные обследования, сделать флюорографию, УЗИ, — пояснил глава управы.
Прием осуществлялся в порядке живой очереди.
Диспансерный осмотр провели в рамках мероприятий приуроченных ко Дню защиты детей.
(ап)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
Малышей из Молжаниновского района познакомили с морскими легендами Любители скачек из САО встретятся на Беговой На Синявинской устроили химическое шоу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы29
Киркоров жестоко обошелся с Бузовой и Собчак7
Самые скандальные эротические сцены в истории кино14
Что вырезали из «Место встречи изменить нельзя»2
Чумовые героини «Модного приговора»6
Видео
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
05:14
Кого считают главными капризулями Голливуда
Кино
02:55
Владимиру Этушу предсказали убийство
Кино
10:01
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Кино
06:13
Как коварные роли топят карьеры артистов
Кино
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение