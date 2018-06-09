На Синявинской устроили акцию здоровья 

В Молжаниновском районе в минувшую пятницу, 8 июня, был организован диспансерный осмотр юных жителей района. Мобильный медицинский комплекс развернули возле школы «Перспектива» (Синявинская, 11А). Как сообщил глава управы Артур Силиверстов, осмотр провели специалисты детской поликлиники № 133.
— Родители с детьми в шаговой доступности смогли посетить врачей-педиатров, сдать анализы, проконсультироваться со специалистами, а так же провести необходимые аппаратные обследования, сделать флюорографию, УЗИ, — пояснил глава управы.
Прием осуществлялся в порядке живой очереди.
Диспансерный осмотр провели в рамках мероприятий приуроченных ко Дню защиты детей.
(ап)