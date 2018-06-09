«Дальпитерстрой» начал строительство нового детского сада

Уже в этом году в Шушарах появится новый детский сад! Строительство ведет компания «Дальпитерстрой». Дошкольное учреждение расположится в поселке Ленсоветовский.

Застройщик уже выполнил разработку котлована, проложил дренаж участка и провел вынос инженерных сетей. Сейчас «Дальпитерстрой» ведет подготовку к монолитным работам по заливке фундамента и стен подвала будущего детского сада.

Комфортное и просторное трехэтажное здание застройщик оборудует бассейном. Там будут проходить занятия по детской аква-аэробике.

Садик рассчитан на 190 мест. Работы завершатся в декабре 2018 года. А в марте 2019 «Дальпитерстрой» планирует передать детский сад городу.