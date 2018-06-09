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Школа №1274 имени Владимира Маяковского провела акцию в помощь больным детям
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Школа №1274 имени Владимира Маяковского провела акцию в помощь больным детям 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Школа № 1274 имени Владимира Маяковского провела благотворительную акцию «Коробка храбрости для маленьких героев», приуроченную ко Дню защиты детей. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Дети в больницах ежедневно преодолевают страх и боль. Все самое, по их мнению, страшное происходит в процедурном кабинете: пункции, перевязки, установка и промывка катетеров… Поэтому пусть в каждом процедурном кабинете будет волшебная коробка. В ней хранятся небольшие подарки, помогающие сдержать или высушить детские слезы. Это призы за смелость. И поэтому коробка эта так и называется — «коробка храбрости» — отметили в администрации.
Медицинский персонал Института детской онкологии и гематологии имени Н. Н. Блохина получил коробки храбрости для маленьких пациентов и теперь в процедурных кабинетах малыши будут получать приятные подарки от маяковцев.
(ап)
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