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В Калининграде на Голубых озёрах утонул ребёнок
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В Калининграде на Голубых озёрах утонул ребёнок 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Погибшему мальчику было 13 лет. Он купался на официальном пляже, куда пришёл с отцом и другими членами семьи.
Спасатели обнаружили тело на глубине четырёх метров. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая прояснит причины трагедии.
На выездном совещании случившееся прокомментировал глава Калининграда Алексей Силанов.
«Сейчас трудно говорить о причинах, наверное, это медицинская ситуация, в которой нужно разобраться, почему после того как ребёнок нырнул, он в воде и остался. Я сегодня был на связи с управлением ГО и ЧС и Директором школы, в которой учился этот ребенок. Директор школы уже связалась с семьей погибшего», — сказал мэр.
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