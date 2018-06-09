В Калининграде на Голубых озёрах утонул ребёнок

Погибшему мальчику было 13 лет. Он купался на официальном пляже, куда пришёл с отцом и другими членами семьи.

Спасатели обнаружили тело на глубине четырёх метров. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая прояснит причины трагедии.

На выездном совещании случившееся прокомментировал глава Калининграда Алексей Силанов

«Сейчас трудно говорить о причинах, наверное, это медицинская ситуация, в которой нужно разобраться, почему после того как ребёнок нырнул, он в воде и остался. Я сегодня был на связи с управлением ГО и ЧС и Директором школы, в которой учился этот ребенок. Директор школы уже связалась с семьей погибшего», — сказал мэр.