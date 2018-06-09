За систематические пьянки молодую жительницу Междуреченского района лишили родительских прав

Обязательными работами и лишением родительских прав наказал суд 25-летнюю жительницу Междуреченского района. Ее обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Как выяснили следователи, женщина регулярно устраивала дома застолья с посторонними людьми, не покупала малолетней дочери одежду и продукты, не оказывала медицинскую помощь, запирала ее дома без еды и тепла зимой. В таких условиях ребенок жил с сентября 2016 по январь 2018 года. Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки. Девочку отправили в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.

Мировой судья наказал женщину 120 часами обязательных работ. А междуреченский районный суд лишил ее родительских прав.