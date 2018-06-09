Все под контролем: эксперт рассказала о питании детей в лагерях Петербурга

В этом году за летний отдых маленьких петербуржцев будут отвечать 164 лагеря с дневным пребывания и 89 — загородных учреждений.

Начальник отдела технологии Управления социального питания Светлана Пискарева уверяет — питание детей в лагерях Петербурга и Ленобласти находится под пристальным контролем. За тем, что попадает к детям на стол следят все — начиная от кладовщиков и заканчивая надзорными ведомствами:

— Контроль осуществляется с того момента, когда сырье поступает в учреждение. Кладовщик он должен принимать сырье по внешнему виду, по качеству, по количеству. Если есть какой-то сомнительный товар, он его не должен принимать. При производстве продукции контроль осуществляет шеф-повар, он следит за соблюдением технологии, за санитарной дисциплины, за правил личной гигиены сотрудников пищеблока, работой оборудования. Затем контроль осуществляет бракеражная комиссия, в которую входит руководить учреждения, медработник заведующий производством. По внешнему виду определяют, можно ли данную продукцию направлять в реализацию. Обязательно отбираются суточные пробы, которые хранятся 48 часов. Плюс контроль осуществляют надзорные организации по плану ведомственного контроля, — рассказала Светлана Пискарева.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что на Урале был зафиксирован случай массового отравления детей — что 62 ребенка и двое вожатых были госпитализированы из лагеря «Сосновый бор» в Свердловской области. По предварительной версии, причиной отравления стали рисовая запеканка и говяжья котлета «Здоровье», которые давали в лагере на полдник. Работа детского учреждения приостановлена.